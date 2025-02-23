Леус: морозы под минус 20 градусов сковали Подмосковье минувшей ночью

В ночь на воскресенье, 23 февраля, в Подмосковье похолодало до минус 19,5 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Телеграм-канале.

По информации, полученной из источника, в ночь на 23 февраля в Серебряных Прудах, которые находятся в Московской области, температура воздуха опустилась до -19,5 °C, что сделало этот населённый пункт самым холодным местом в регионе.

В столице, по информации главной метеостанции города на ВДНХ, температура была немного выше, чем в других районах. В центре города столбик термометра опустился до отметки -10,9 градусов, а в районе Балчуга — до -6,3 градусов.

Ранее синоптик Ильин рассказал погодных приятностях в Москве на предстоящей неделе.