Синоптик Ильин рассказал погодных приятностях в Москве на предстоящей неделе

Специалист по прогнозам погоды из «Метео» Александр Ильин поделился с беседе с RT информацией о том, какая погода ожидается в Москве и Московской области в первые дни следующей недели.

В беседе с представителями СМИ собеседник сообщил, что жителей столицы ожидает ясная и без осадков погода. В ночные часы температура воздуха может опуститься ниже -10 градусов.

«По области ждем в пределах -9…-14 °С. В Москве в предстоящую ночь -10…-12 °С, во вторник придет небольшой заток холода и может посильнее похолодать — до -12…-14 °С. В дневные часы под ярким солнцем столбики термометра будут неудержимо ползти вверх. Завтра в Москве -1…-3 °С, по области -1…-6 °С. „, — рассказал Ильин.

Во вторник температура может опуститься почти до нуля: в столице ожидается от 0 до -2 градусов, а в области — от 0 до -5 градусов. По словам Ильина, со среды возможно даже потепление до -4…+1 градусов.

По данным метеоролога, давление воздуха будет падать, и к началу недели оно достигнет примерно 760 миллиметров ртутного столба.

«И дальше будет идти вниз», — заключил синоптик.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил жителей Европейской России о грядущем похолодании.