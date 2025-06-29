Леус сообщил, что температура в Москве 1 июля не поднимется выше плюс 18 градусов

В первый день июля в Москве ожидается допольно ветреная и дождливая погода. По словам Михаила Леуса, ведущего специалиста центра погоды «Фобос», которого цитирует ТАСС, это будет один из самых холодных дней в текущем столетии.

По прогнозу метеоролога, 1 июля ожидается температура от +16 до +18 градусов. Столица увидит такие низкие показатели впервые за XXI век.

В последний раз температура опускалась до таких значений в первый день июля 2006 года. Тогда она составляла 14,9 градусов со знаком плюс.

«Напомним, что в XXI веке дневная температура 1 июля лишь три раза оказывалась ниже 20-градусной отметки, а в последнее десятилетие и вовсе была выше, а в прошлом году второй месяц лета начался 30-градусной жарой», — отметил Леус.

Специалист по погоде сообщил, что в начале июля 2025 года в городе не ожидается приятной погоды. Летняя жара будет лишь в четверг, когда температура поднимется до 23–25 градусов выше нуля. Кратковременные осадки вероятны почти ежедневно.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что град может стать более частым явлением в регионе, где крупный град выпадает примерно в 5-10 лет. Людей предупредили, что во время ухудшения погодных условий важно проявлять бдительность. Для формирования крупного града воздух у поверхности должен сильно прогреться. В таких условиях образуется неустойчивость. В случае падения града рекомендуется искать укрытия. Особенно опасно оставаться под деревьями. Находясь дома, человек должен закрыть окна и шторы. Желательно отойти от окна на безопасное расстояние.