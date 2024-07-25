Lexus пожилой москвички арестовали из-за штрафов на 150 тысяч рублей

Согласно информации, опубликованной на странице столичного Дептранса в социальных сетях, пенсионерка владела автомобилем, но не ездила на нем.

Известно, что внук 85-летней женщины записал Lexus на свою бабушку. Однако, он сам пользовался авто, нарушая при этом правила дорожного движения. Чаще всего водителя штрафовали из-за неправильной парковки и превышения скорости/

Таким образом, мужчина «накопил» штрафов на 150 тысяч рублей. Из-за неуплаты транспортное средство было изъято и отправлено на спецстоянку. Оттуда дорогой автомобиль может попасть на аукцион, если не погасить долг.

Ранее сообщалось о том, что другой мужчина сжег свой автомобиль после того, как наехал на 13-летнюю девочку в Бурятии. Злоумышленник таким образом попытался избежать наказания и скрыть улики.