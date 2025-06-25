Лежачий инвалид сгорел заживо при пожаре на юго-востоке Москвы

В результате возгорания в жилом доме на юго-востоке столицы погиб человек с ограниченными возможностями, который не мог передвигаться самостоятельно. Об этом стало известно из сообщения телеканала РЕН, полученного от источника, близкого к ситуации, 25 июня. По информации собеседника журналистов, возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже.

По информации, полученной из источника, с пятого этажа здания были эвакуированы двое людей с применением специальных средств.

Согласно предварительным оценкам, площадь пожара составила 35 квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

В настоящее время на месте работают экстренные службы столицы. Выясняются все причины возгорания.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в подмосковном поселке Куровское. Во время ЧП погибло пятеро детей. Предварительная версия причины возгорания — короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки сети. То есть, к пожару могло привести одновременное использование нескольких мощных электроприборов. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.