Оренбургская епархия разъяснила свою позицию по скандальной рекламе ресторана

Юридическая служба Оренбургской епархии подтвердила, что консультировала правоохранительные органы по поводу скандальной рекламы грузинского ресторана, где на изображении храма, похожего на собор Василия Блаженного, вместо куполов были нарисованы хинкали. При этом в самой епархии подчеркивают, что не являются стороной в возбужденном административном деле.

Как сообщило РИА Новости, рекламные листовки с провокационным изображением распространялись в Оренбурге в течение сентября. На них купола и кресты православного храма были заменены на блюда грузинской кухни.

Ленинский районный суд города уже принял к рассмотрению дело об административном правонарушении, где ресторану грозит штраф до 200 тыс. руб. Первое заседание назначено на 9 декабря.

«В рамках проверки и сообщения о правонарушении предварительно выяснялась позиция Оренбургской епархии по данному вопросу», — пояснили в юрслужбе епархии.

Там отметили, что хотя консультации были предоставлены, на сегодняшний день епархия не обладает каким-либо процессуальным статусом в этом деле.

Представитель епархии раскрыл суть данной консультации: было подтверждено, что на плакате изображен именно храм, а также дана ссылка на недавние изменения в законодательстве РФ, защищающие религиозные символы. В епархии охарактеризовали изображение как «карикатурное», добавив, что верующий человек не стал бы так изображать святыню.

