Лежащий в коме Кеосаян подал первые признаки жизни

В программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась подробностями о состоянии здоровья своего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. В конце декабря он пережил клиническую смерть.

Как сообщила Симоньян, до 30 января Кеосаян не проявлял никакой реакции на внешние раздражители, но затем постепенно начал реагировать на них. Он может шевелить рукой и глазами, но не говорит.

«Ему говоришь: „Солнышко, если ты меня слышишь, моргни“. Он моргает. Я ему что-то говорю: „Пойдем домой, пойдем домой“, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — рассказала главред RT.

В течение первого месяца Симоньян находилась в медицинском учреждении. Она рассказывает, что постоянно обращалась к Богу в молитвах и проводила время в молитвенном положении. Теперь она ежедневно навещает своего супруга в больнице.

Она выразила признательность всем, кто молится за Кеосаяна, и отметила, что, вероятно, именно благодаря молитвам её супруг начал приходить в себя. Она также подчеркнула, что врачи не могут делать прогнозы, поскольку ситуация уже вышла за рамки их компетенции.

Ранее мы специальном материале рассказывали, через какие трудности Симоньян и Кеосаян прошли бок о бок.