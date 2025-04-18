ЛГБТ-кинофестиваль в Киеве стал объектом споров
Украинские политики и священники раскритиковали ЛГБТ-фестиваль в Киеве
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Вокруг намеченного на Страстную пятницу в Киеве ЛГБТ*-кинофестиваля на Украине разгорелся конфликт. С критикой данного события выступили представители Украинской православной церкви (УПЦ), а также ряд политических деятелей, расценивших это как проявление неуважения к религиозным чувствам.
В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко** назвал выбор дня для кинофестиваля провокационным шагом и настаивал на его переносе.
Председатель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев также выразил несогласие с проведением фестиваля. Его возмущение вызвал тот факт, что мероприятие запланировано на период Пасхальных торжеств.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, высокопоставленный представитель УПЦ, заявил, что фестиваль является открытым издевательством над верующими, и призвал религиозных лидеров выступить с осуждением этого мероприятия.
Ранее сообщалось, что на Пасху в Подмосковье ожидается до +24 градусов.
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
**внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.