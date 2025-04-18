ЛГБТ-кинофестиваль в Киеве стал объектом споров

Вокруг намеченного на Страстную пятницу в Киеве ЛГБТ*-кинофестиваля на Украине разгорелся конфликт. С критикой данного события выступили представители Украинской православной церкви (УПЦ), а также ряд политических деятелей, расценивших это как проявление неуважения к религиозным чувствам.

В частности, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко** назвал выбор дня для кинофестиваля провокационным шагом и настаивал на его переносе.

Председатель налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев также выразил несогласие с проведением фестиваля. Его возмущение вызвал тот факт, что мероприятие запланировано на период Пасхальных торжеств.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, высокопоставленный представитель УПЦ, заявил, что фестиваль является открытым издевательством над верующими, и призвал религиозных лидеров выступить с осуждением этого мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Пасху в Подмосковье ожидается до +24 градусов.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

**внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.