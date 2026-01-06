Льготный период: за декабрьские ЖКУ можно рассчитаться без спешки до 12 января

Срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги за декабрь 2025 года продлен до 12 января 2026 года. Как разъяснил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, стандартная дата 10 января в текущем году приходится на субботу. В связи с этим оплату необходимо произвести в следующий рабочий день — понедельник, 12 января. В этом случае начисления пеней за просрочку производиться не будет, пишет РИА Новости.

Также депутат сообщил о поэтапном переходе на новый единый срок оплаты ЖКУ — 15-е число каждого месяца. В качестве переходных мер установлены особые правила для первых двух месяцев 2026 года. Оплата за жилищно-коммунальные услуги января должна быть произведена до 10 февраля.

Аксененко напомнил, что в период новогодних каникул график работы некоторых банковских и почтовых отделений может отличаться от обычного, что следует учитывать при планировании платежа. Ранее Минстрой РФ разъяснял, что при снижении температуры воздуха в жилых помещениях ниже установленных нормативов (18 °C, 20 °C для угловых комнат) потребители вправе требовать перерасчета платы за отопление.

Ранее сообщалось, что неизвестный клиент привез львенка в салон для животных в Петербурге.