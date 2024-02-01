Льготы по программе «Менделеевская карта» доступны для молодых ученых Московской области

Молодые учителя и талантливая молодежь Подмосковья могут рассчитывать на льготы и скидки на ряд услуг по программе «Менделеевская карта», которую запустили в России в прошлом году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В частности, участники программы могут получить скидки на дополнительное образование и проведение полезного досуга, доступ к различным электронным сервисам, скидки у партнеров проекта и не только. Узнать подробнее о программе можно на сайте МОЯМК.РФ. Отметим, что программу реализуют в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.