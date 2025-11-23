Личный прием: глава Химок обсудила с жителями ремонт дорог и новые остановки

Во время рабочего обхода микрорайона Новогорск-Планерная глава Химок Елена Землякова провела импровизированную встречу с жителями на пешеходном переходе Юбилейного проспекта, а затем продолжила обсуждение в местной кофейне.

Ключевыми темами стали капитальный ремонт дорог и замена нестационарных торговых объектов на современные остановочные павильоны. На улице 9 Мая дорожникам пришлось демонтировать 30% недавно уложенного асфальта — экспертиза показала несоответствие покрытия ГОСТу.

В рамках программы трансформации нестационарной торговы в городе уже демонтировали более 100 объектов, работавших с нарушениями, а до конца года на их месте появятся новые остановки.

Отдельное внимание уделили подготовке к зимнему сезону — в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» в Химках откроют более 20 ледовых площадок. Главный каток разместится в сквере Юбилейный, а праздничную елку по результатам голосования в соцсетях установят над фонтаном внутри Театрального катка.

Ранее сообщалось, что колледж «Подмосковье» в Химках превратится в современное образовательное пространство.