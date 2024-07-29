Личный прием граждан провели в Минстрое Подмосковья

В Министерстве строительного комплекса Московской области провели личный прием граждан, на нем присутствовали первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин, также сотрудники профильных управлений ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве уточнили, что прием проходил в очном и дистанционном формате. Жители интересовались переселением из аварийного жилья, получением жилищного сертификата, выплатами выкупной стоимости и сроками реализации новой программы переселения домов. В общей сложности было рассмотрено девять обращений от жителей Щелково, Сергиево-Посадского, Орехово-Зуевского и Одинцовского округов.

«Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.