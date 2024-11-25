Лидер «Би-2» раскрыл источник финансирования группы

Егор Бортник*, лидер группы «Би-2», заявил о том, что содержит группу на свои личные средства. Его заявление появилось на YouTube-канале Malanka Action.

По утверждению артиста, весь коллектив «Би-2» уже полгода существует на его личные средства, которые он получил в результате продажи своей дорогостоящей квартиры в Москве. Из этих денег он и выплачивает зарплаты всей группе. По его мнению, он принес на жертвенный алтарь собственное благополучие.

Бортник* также утверждает, что сейчас этот музыкальный коллектив сумел выйти на самоокупаемость. Средств от концертной деятельности стало хватать на все необходимые нужды и текущие траты.

Ранее сообщалось, что некоторые музыканты из «Би-2» после отъезда из России получили гражданство Молдавии. В этой же стране группа планирует провести целую серию концертов. С тех времен, как она покинула территорию Россию, артисты стали терять заметные деньги.

*внесен в РФ в реестр иноагентов