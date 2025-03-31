Лидер боснийских сербов Додик прибыл в Москву и снялся у Кремля

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву, а вскоре опубликовал в соцсети X видео у стен Кремля.

Лидер боснийских сербов прилетел в Россию, несмотря на инициированный против него международный розыск со стороны Интерпола. Додик в соцсети отметил, что каждый приезд в Москву посещает памятник Неизвестному Солдату в качестве жеста памяти о жертвах ВОВ, в том числе 28 миллионов русских.

«Я снова буду здесь 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-й годовщины Победы над фашизмом», — заключил президент Республики Сербской.

Напомним, суд Боснии и Герцеговины (БиГ) приговорил Додика к году тюремного заключения. Также ему запретили на полгода вести политическую деятельность. Политика обвиняют в посягательстве на конституционный строй.

27 марта Интерпол выдал ордер на арест президента Республики Сербской и спикера парламента Ненада Стевандича. Однако они не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола, а значит задержание провести пока не могут.

Ранее сообщалось, что прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала ареста Додика.