Лидер чеховской ОПГ Павлинов скончался в Московской области

В городе Чехов, расположенном в Московской области, ушел из жизни Николай Павлинов, который ранее возглавлял местную организованную преступную группировку. Он был осуждён на 17 лет за организацию преступной группы и незаконное присвоение земель, предназначенных для нужд обороны. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного РБК со ссылкой на информацию, предоставленную правоохранительными органами.

Согласно информации, опубликованной РБК, Павлинов, бывший совладелец хоккейного клуба «Витязь», ушёл из жизни после того, как пережил клиническую смерть и находился в коме.

В 2021 году суд признал его и других участников организованной преступной группировки виновными в хищении земель, находящихся в федеральной собственности. Это и стало основанием для вынесения приговора.

Следствие установило, что участники ОПГ использовали мошеннические схемы для приобретения земельных участков в Чеховском районе, включая территории, принадлежащие Министерству обороны и лесному хозяйству. Уголовное дело было возбуждено ФСБ в 2017 году. В период с 2011 по 2016 годы ОПГ незаконно приобрела девять земельных участков и два здания на общую сумму более 130 миллионов рублей.

В 2023 году Павлинова освободили из мест заключения по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован племянник вора в законе Шакро Молодого Виталий Калашов.