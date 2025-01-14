В Москве арестован племянник Шакро Молодого

Меру пресечения в виде заключения под стражу Калашову избрал Мещанский суд города Москвы, удовлетворив ходатайство следователя. Племянник вора в законе пробудет под стражей месяц и еще 15 суток на период расследования.

В официальном сообщении судов общей юрисдикции города Москвы говорится о том, что Калашова обвиняют в покушении на убийство. Задержан он был в Балашихе после того, как ударил одного из двух пьяных мужчин и скрылся. Как ранее сообщал МК, пострадавший был госпитализирован. Напомним, что ранее в этот же день сообщалось о задержании Калашова в Подмосковье.