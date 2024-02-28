Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил стране покинуть ряды членов НАТО и ЕС после заявлений главы Еврокомиссии о конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Филиппо, заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости подготовиться к неизбежной войне с Россией является безумным. В ответ он предложил покинуть альянс и союз, тем самым защитив мир. При этом он отметил, что предложение прозвучало сразу после того, как лидеры европейских государств высмеяли и отвергли почти аналогичное предложение Макрона.

Макрон предложил поддержать киевский режим, отправив военных на территорию Украины. Однако идея не встретила одобрения, а многие страны и вовсе абстрагировались от обсуждения.