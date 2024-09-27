79-я сессия Генеральной ассамблеи ООН, что проходит последние несколько дней в Нью-Йорке, продолжает изобиловать курьезами. То глава МИД Китая Ван И сбежит от пустословья президента Украины Зеленского на встречу к своему российскому коллеге Сергею Лаврову. То президент США Джо Байден заявит, что он на самом деле находится в Вашингтоне.

Пятница, 26 сентября, рискует запомниться выходкой председателя переходного президентского совета Гаити Эдгара Леблана Филя. Выступая с трибуны Генассамблеи, политик внезапно захотел выпить воды, но вместо того, чтобы налить ее в стакан из графина, решил выпить прямо из большой посудины.

Конфуз не заставил себя ждать — Филь просто-напросто облился водой. Но стоит отдать ему должное, ибо гаитянин ничуть этому не удивился, допил до конца и преспокойно продолжил выступать дальше перед собравшимися в зале, обсуждая проблему репараций, что, по мнению руководства Гаити, Франция должна выплатить этой стране Карибского бассейна за годы колонизации.

Отметим, что трансляция дебатов, которая и запечатлела курьез с графином, велась на официальном сайте ООН.