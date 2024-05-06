Лидер группы «ДДТ» Шевчук заявил, что не боится проверок Минюста и Генпрокуратуры

Основателя рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука призвали проверить на иностранное финансирование, а также неправомерность заявлений во время концерта в Дубае. Сам артист в беседе с «Газетой.ру» признался, что ничего не боится и готов открыться перед властями РФ.

Во время концерта в ОАЭ Шевчук имел неосторожность высказаться о профессиональных шутках историков, порассуждав про смену власти. Эти слова зацепили председателя организации «Союз отцов». Он призвал проверить музыканта на получение иностранных денег и призывы к экстремизму. Минюст и Генпрокуратура, как оказалось, не пугают рок-исполнителя.

«Ничего не боюсь, потому что я не иноагент и таковым не являюсь. Я никаких денег, ничего не брал», - отметил Шевчук.

По словам музыканта, все высказывания от человека из ассоциации лишь показатель его безграмотности, так как в России действительно есть темные и светлые страницы истории, факты и определенная цикличность. Именно о ней говорил со сцены Шевчук.

«А представьте себе, я ему сказал, что этот гражданин когда-нибудь умрет, и он на меня в суд подал, потому что он не верит в это. Он верит, что он вечен. Представьте весь абсурд этого обвинения. Он умрет, ему сказали, а он подал в суд на всех: «как? я не умру». Понимаете, уровень образования, осмысления жизни. А таких сейчас почему-то очень много», — заключил звездный собеседник.

Председателем «Совета отцов России» является Андрей Згонников, именно он написал жалобу на Шевчука. Проведут ли проверку неизвестно, но по данным Mash, Генпрокуратура и Минюст уже получили обращение.

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