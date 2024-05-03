Операция или лекарства: заслуженный врач РФ рассказал, что ждет внука Зюганова из-за проблем со спиной

В СМИ распространилась информация об экстренной госпитализации внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова — Леонида. Известно, что 35-летний депутат некоторое время жаловался на самочувствие — его беспокоили ежедневно усиливающиеся боли в спине.

После того, как двигаться стало еще сложнее, политик обратился к специалистам. В ходе обследований, врач обнаружили у Леонида Зюганова патологию позвонков. Ему подбирают лечение.

Заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал, какие проблемы со спиной могут быть у внука лидера КПРФ, и какая терапия ему предстоит.

«В данной ситуации речь может идти об остеохондрозе, о межпозвонковой грыже, которая сдавливает нервные окончания и создает резкий болевой синдром», — пояснил Осипов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В таких случаях, отметил заслуженный врач РФ, предполагаются два варианта лечения.

«Консервативное предполагает применение обезболивающих и противовоспалительных средств, а оперативное — удаление грыжи, после которого, соответственно, болевой синдром купируется», — добавил собеседник.

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