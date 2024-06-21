Лидер группы «Земляне» Киселев призвал артистов России брать пример с украинцев

Глава «Русской медиагруппы» и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев в интервью «Газете.ру» высказался о патриотизме в России и на Украине. По его мнению, российским звездам есть чему поучиться.

По словам Киселева, артисты и медийные личности Украины после начала СВО оказались более патриотичны, чем российские звезды. Видна активная поддержка украинцев с первых дней: люди скидывают деньги ВСУ, общими усилиями поддерживают страну даже из-за границы, организуют фонд за фондом.

«Украинские исполнители, деятели искусств оказались куда патриотичнее наших. Сейчас меня могут обвинить в том, что я «за Украину», но это вовсе не так. <...> У нас же в России единицы решили прийти на помощь своей армии, своему народу, поддержать президента РФ! Так что далеко не лишним было бы взять пример с украинских коллег», — сказал он.

Лидер группы «Земляне» считает, что в России развелось много идеологов, которые «сеют раздрай среди творческой среды». Все силы при этом можно было пустить на продвижение патриотизма в области культуры.

Сам Киселев выдвигал на рассмотрение ряд инициатив. Однако из них коснулась выплат бойцам СВО. В декабре прошлого года он призвал ввести выплаты в размере миллиона рублей каждому, кто сможет подбить украинскую технику, включая и полученную с Запада. Одними из первых такую идею поддержали Григорий Лепс, Денис Майданов и золотой голос России» Николай Басков.

Ранее сообщалось, что в Одинцовском округе за два года решили свыше 2000 вопросов от семей участников СВО.