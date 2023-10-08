Лидер ХАМАС Айман Юнис найден мертвым под руинами своего дома в Газе - СМИ

Как сообщило издание Palsawa, Айман Юнис был убит утром в воскресенье, 8 октября, в ходе израильского обстрела сектора Газа. Его тело было обнаружено под руинами дома в городе Нусирате, смерть подтверждена, пишут журналисты.

Также сообщается о том, что из разрушенного палестинского дома, где обнаружили тело лидера ХАМАС, был спасен ребенок.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» фактически открыла второй фронт и намерена ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.

К слову, перед этим премьер-министр Израиля Бинямин Нетаньяху Нетаньяху официально объявил о начавшейся в стране войне. По последним данным израильских СМИ, число раненых перевалило за 1000 человек и по меньшей мере 40 израильтян погибли. Как утверждает палестинских Минздрав, число жертв бомбардировок израильскими силами в секторе Газа достигло 198, порядка 1600 числятся раненными.