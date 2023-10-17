Лидер Южной Осетии раскритиковал призыв Зеленского открыть второй фронт

Лидер Южной Осетии прокомментировал призыв украинского президента открыть второй фронт в его стране. Об этом сообщает РИА Новости .

Глава Южной Осетии Алан Гаглоев высказался о заявлении Владимира Зеленского, в котором он призвал открыть второй фронт в Южной Осетии и Абхазии. Перед этим украинский лидер попытался убедить Грузию таким образом восстановить свою территориальную целостность.

Гаглоев посчитал такие высказывания украинского президента признаком агонии киевского режима. По его словам, многие осетины сейчас участвуют в спецоперации как раз из-за подобных фашистских призывов Зеленского. Однако глава Южной Осетии уверен, что киевские власти нервничают и пытаются втянуть в конфликт новые стороны из-за продолжающихся поражений.