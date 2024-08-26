Лидер ЛДПР заявил о создании комитета в поддержку Павла Дурова

Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал на своей странице в телеграм-канале.

В субботу, 24 августа, французские СМИ сообщили об аресте основателя популярного мессенджера Telegram. Известно, что Павел Дуров, гражданин Франции, выходил из частного самолета по прилете в страну. Тогда местные власти предъявили ему несколько обвинений. Одно из них предприниматель получил за отказ предоставить вышестоящим лицам информацию о работе платформы.

Согласно французскому законодательству, его должны освободить в течение 48 часов после задержания, о чем заявил партийный лидер. А если этого не произойдет, то российские и французские парламентарии создадут комитет в поддержку Павла Дурова.

Ранее Депутат Антон Горелкин заявил, что Запад вряд ли «отожмет» Telegram.