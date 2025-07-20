Лидер «Ночных волков» познакомился со 100-летней участницей ВОВ из Подольска

По данным администрации, начальной точкой марш-броска по местам своего боевого пути стал Подольск, а финальной — Прохоровка. Возле музея «Третье ратное поле России» Марию Михайловну почетно встретил руководитель байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов. Участники марш-броска передвигались из одного населенного пункта в другой. Всего они преодолели около 2 тыс. км. Участница Великой Отечественной войны спасла жизни многих раненых соотечественников, в том числе в Белгородской области.

В администрации поделились планами Марии Михайловны. Она с особой признательностью приняла участие в поездке. Теперь ветеран собирается посетить Волгоград. Поездку запланировали на сентябрь. Мария Михайловна была участницей Сталинградской битвы. Для нее город всегда будет носить другое название, отражающее события тех дней. Во время Великой Отечественной войны она неоднократно проявляла мужество и силу духа, за что была награждена различными медалями и орденами.

«За проявленное мужество и героизм Рохлина награждена орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", а также орденом Отечественной войны II степени. Особенно ценной для нее является медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", которую она получила в Праге, где встретила День Победы и где позже создала семью», — сообщили в администрации.

Организацией памятной поездки занималась Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России».

Ранее сообщалось, что класс для будущих ветеринаров появится в одной из школ Подольска.