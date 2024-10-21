Лидер ОАЭ Аль Нахайян заявился на неформальный ужин с Путиным в кроссовках

В минувшее воскресенье, 20 октября, в подмосковной резиденции президента России Владимира Путина в подмосковном Ново-Огареве прошел неформальный ужин главы российского государства с его коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В понедельник, 21 октября, пройдут официальные переговоры обоих лидеров.

Как пишет «Российская газета», президент ОАЭ пришел на неформальную встречу с Путиным в черных кроссовках. При этом сам Путин был в строгом деловом костюме и ботинках.

«На многочисленных кадрах видно, что гость сидит за чайным столиком в удобной обуви на босу ногу, при этом на Владимире Путине — деловой костюм, галстук и туфли», — приводится в публикации.

Как пишет издание, Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян не первый раз появляется в подобном виде на публичных мероприятиях в России. В частности, он был замечен в спортивной обуви во время посещения Санкт-Петербурга в 2023 году.

Ранее сообщалось, что президент ОАЭ Мухаммед Бен Зайд аль-Нахайян посетит Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Главной темой обсуждений станет состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы повестки дня, в том числе ситуация на Ближнем Востоке.