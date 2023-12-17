Лидер, способный сплотить всех: Ольга Брусникина рассказала, почему поддержала выдвижение Владимира Путина

Представители Подмосковья приняли участие в заседании инициативной группы по выдвижению кандидатуры Владимира Путина на должность президента России. Встреча прошла 16 декабря в Москве в концертном зале «Зарядье». В инициативную группу вошла в том числе трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации синхронного плавания Московской области Ольга Брусникина.

«Для меня большая честь быть в составе инициативной группы от Московской области, и от «Народного фронта» в том числе. И в то же время, конечно, большая ответственность. Каждый из нас на своем посту должен серьезно подходить к своей работе, чтобы не подводить команду, в которую мы вошли – команду Путина», – подчеркнула Ольга Брусникина.

Она отметила, что собрание проходило в дружеской, открытой атмосфере, по всем правилам.

«Участники высказали полную поддержку решению президента выдвинуться на новый срок. Сейчас это важно еще и потому, что нужна консолидация общества. Президент – лидер, способный сплотить нас для достижения наших целей», – добавила спортсменка.

Кстати, говоря о развитии спорта, Ольга Брусникина подчеркнула, что сейчас открыты все возможности.

«Работая как спортсмен, а потом и как тренер, я вижу огромную поддержку, которую оказывает спорту президент. Владимир Путин сам очень спортивный и делает для развития отрасли все, что возможно. Условия для спортсменов и тренеров в нашей стране отличные», – добавила чемпионка.