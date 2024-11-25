Лидер Uma2rman Кристовский лично поддержал уходящих на СВО контрактников

Лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский посетил единый московский пункт отбора граждан на военную службу по контракту, дабы поддержать уходящих на специальную военную операцию мужчин. Об этом пишет ТАСС.

Как отметил музыкант, работа пункта организована очень четко и это «дает отличный результат». Кроме того, он заявил, что сотрудники военкомата на постоянной основе улучшают условия, придумывая нововведения для оптимизации происходящего процесса.

Со слов Кристовского, на объекте его порадовала умиротворенная атмосфера без очередей и нервов, а еще певец отметил транслируемое по телевизору «хорошее кино». На вопрос о том, зачем лидер Uma2rman лично решил посетить пункт отбора, он ответил, что захотел оказать поддержку ребятам и организации, а еще пожелать им «удачи в бою» и вернуться обратно живыми и невредимыми.

«Сейчас очень большая программа поддержки участников СВО, государство заботится, прощает долги», — заключил Кристовский.

Ранее сообщалось о том, что имевших иностранное гражданство контрактников обеспечат жильем.