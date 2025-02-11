Лидер «Ветеранов России» Резяпов потребовал признать музыканта Кортнева иноагентом

Лидер организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов в интервью порталу News.ru заявил , что необходимо расследовать деятельность музыканта Алексея Кортнева на предмет «западного влияния» и назначить его иностранным агентом. Он уже направил соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Министерство юстиции РФ.

Резяпов утверждает, что солист группы «Несчастный случай» высказывался критически о военной операции на Украине, однако вернулся в Россию для заработка и вновь продолжает свои концерты.

Также он сообщил, что у Кортнева есть недвижимость в Москве, стоимость которой составляет около 70 млн руб. Глава «Ветеранов России» подчеркнул, что «такие люди не должны бесследно действовать в России».

Ранее сообщалось, что замок Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в подмосковном поселке Грязь заметно приходит в упадок, его стены укрыл большой слой грибка.

*признан иноагентом в РФ.