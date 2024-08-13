Лидера «Коррозии металла» задержали при попытке оплаты покупок фальшивой купюрой

Лидера музыкальной группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого задержали при попытке оплаты покупок в магазине фальшивыми деньгами. На мужчину завели административное дело о мелком хулиганстве и назначили штраф. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Подозрительную купюру изъяли для проведения экспертной оценки. Сам музыкант отметил, что чтит российские законы и никогда бы не пошел на фальсификацию.

Сотрудники полиции, заявили, что основатель «Коррозии металла» нецензурно выражался при разбирательствах с представителями власти, приставал к очевидцам и размахивал руками.

По словам Троицкого, позже его задержали во второй раз и повезли на его съемную квартиру для проведения обыска.

Ранее сообщалось о том, что в Сети появились кадры задержания сотрудницы воинской части ЮВО. Ее подозревают в измене Родине. В квартире женщины провели обыски и обнаружили несколько средств связи, с помощью которых гражданка могла передавать шпионские сведения.