В Сети появились кадры задержания сотрудницы воинской части ЮВО, подозреваемой в госизмене

Сотрудники ФСБ поделились кадрами задержания и обыска у подозреваемой в передаче сведений об армии России украинским спецслужбам. Об этом во вторник, 13 августа, сообщил

Видео обнародовало УФСБ России по Ростовской области. На кадрах женщина с татуировками не оказывает сопротивления представителям Власти, соглашается на задержание.

В квартире подозреваемой нашли несколько средств связи, предназначенных для информирования украинской стороны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, обвиняемая поступила на службу в воинскую часть ЮВО в 2023 году по приказу украинской разведки, она передавала данные о российских военных базах и складах.

Ранее сообщалось о том, что инженер из Воронежа признался, что готовил террористический акт и занимался шпионажем в интересах украинских спецслужб.