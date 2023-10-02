Лидеры стран G7 собираются обсудить ситуацию на Украине – СМИ

Лидеры стран G7 планируют провести встречу, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся на Украине. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным японского СМИ, встреча глав государств пройдет в формате онлайн-конференции. Темой встречи стане обстановка на Украине. По предварительным данным, встреча состоится вечером 3 октября, сейчас к идет подготовка к конференции.

Уже известно, что участие во встрече «Большой семерки» примут лидер Америки и японский премьер-министр. Разговор пойдет о санкциях против России и способах дальнейшей помощи киевским властям.