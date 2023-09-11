Лидия Антонова: все процедуры, связанные с голосованием, были четко организованы

В Подмосковье все процедуры, связанные с проведением выборов губернатора, были четко организованы, заявила член Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Лидия Антонова.

В ходе трех дней голосования Антонова проверила работу около сорока избирательных участков в Люберцах. По ее словам, голосование прошло открыто.

Антонова также отметила, что все комиссии успешно справились с работой, и поблагодарила членов УИК за хорошую организацию, позитивный настрой и благожелательную атмосферу на участках.

«Выборы прошли успешно, все процедуры, связанные с голосованием, были четко организованы и проведены без каких-либо нарушений», – заключила Антонова.

Ранее за активное участие в выборах жителей поблагодарил губернатор Андрей Воробьев.