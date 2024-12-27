Лигалайз, священник и новые журналисты: в России расширили список иноагентов

Уехавший из России рэпер Лигалайз* (Андрей Меньшиков*) по решению Минюст РФ был признан иностранным агентом. В список также попали новые лица из числа журналистов, активистов и авторов общественных проектов.

Согласно информации на официальном сайте ведомства, Меньщиков* распространял фейки о решениях российских властей, создавал негативный образ ВС РФ, выступал против спецоперации на Украине. Также установили, что Лигалайз публиковал контент иностранных агентов.

В обновленном списке Минюст РФ также есть активист Данила Беляков*, бывший журналист «Медузы»* (СМИ-иноагент), священнослужитель Андрей Львов* и Алексей Ковалев*. Все указанные лица проживают за пределами России.

Включили в реестр также проекты «Страна и мир. Sakharov Review»* и «Трансперенси интернешнл — Россия в изгнании»*.

Ранее сообщалось, что объявленная в международный розыск правнучка-иноагент Чкалова открыла стартап в Бельгии.

*признаны иностранными агентами в России