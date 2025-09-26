Лихач-иностранец накопил штрафы и пожалел о неуплате

В Салехарде наказали иностранного водителя, который, вероятно, считал российские штрафы за превышение скорости необязательными к оплате. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По информации ведомства, 23 сентября местные инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности гражданина на автомобиле с иностранными номерами. Поводом стала неуплата шести штрафов за превышение скорости, выписанных камерами фотовидеофиксации.

При этом отмечается, что с начала года в Салехарде к ответственности за аналогичные нарушения уже привлечены 29 водителей с иностранной регистрацией машин.

Напомним, что система фиксации нарушений работает автоматически, а данные передаются для дальнейшего разбирательства, что неизбежно настигает нарушителя, даже если он из другой страны.

Ранее сообщалось, что у мигрантов с плохим знанием русского языка нашли поддельные сертификаты вуза.