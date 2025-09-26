Лихач-иностранец накопил штрафы и пожалел о неуплате
В ЯНАО водитель с иностранными номерами ответил за все неоплаченные штрафы
Фото: [Инспектор ГИБДД в поселке Серебряные Пруды/Медиасток.рф]
В Салехарде наказали иностранного водителя, который, вероятно, считал российские штрафы за превышение скорости необязательными к оплате. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГИБДД по региону.
По информации ведомства, 23 сентября местные инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности гражданина на автомобиле с иностранными номерами. Поводом стала неуплата шести штрафов за превышение скорости, выписанных камерами фотовидеофиксации.
При этом отмечается, что с начала года в Салехарде к ответственности за аналогичные нарушения уже привлечены 29 водителей с иностранной регистрацией машин.
Напомним, что система фиксации нарушений работает автоматически, а данные передаются для дальнейшего разбирательства, что неизбежно настигает нарушителя, даже если он из другой страны.
Ранее сообщалось, что у мигрантов с плохим знанием русского языка нашли поддельные сертификаты вуза.