У мигрантов с плохим знанием русского языка нашли поддельные сертификаты вуза

У мигрантов с едва заметным знанием русского языка нашли документы от Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления в Бурятии. Вуз выдал иностранцам фиктивные справки. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

При проверке документов в Костромской области полицейские у двух граждан Узбекистана обнаружили «свежие» сертификаты о знании русского, выданные указанным университетом. На практике же мужчины с большим трудом строили и произносили самые простые русские фразы.

Похожий эпизод зафиксировали в Иркутске: при оформлении патентов иностранцы предъявили справки из этого вуза, хотя нормально говорить не умели. В июле около 70 граждан Китая получили схожие документы, почти не владея языком; тогда ректору Игорю Сизову вынесли предписание.

По информации канала, за год тестирование в вузе прошли почти 5,5 тыс. иностранцев, а сертификаты выдали примерно 4 тыс., и полиция начала проверку в учебном заведении.

