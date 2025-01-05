Лихачев: в восьми регионах РФ появятся новые АЭС

Глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что в восьми субъектах Российской Федерации в течение следующих нескольких десятилетий будут построены новые атомные электростанции. Об этих планах он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также сообщил о планах по увеличению энергетической инфраструктуры в Арктике. Кроме того, он отметил, что в 2030-х годах планируется начать строительство новых энергетических объектов в Хабаровском крае.

«Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15—20 лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой», —сказал Лихачев.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко призвал к скорейшему запуску всех шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции.