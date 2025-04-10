Ликсутов: в Москве грядет увеличение улиц с динамическим тарифом за парковку

В этом году в Москве станет больше улиц, где будет действовать динамический тариф. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и дорожной инфраструктуры.

По словам собеседника агентства, опыт, проведенный на пяти столичных магистралях, продемонстрировал успешные результаты. В частности, было отмечено снижение загруженности парковок в период максимальной активности.

«У нас не так давно запустился пилотный проект с динамическим тарифом. Пока это пять улиц, где тариф меняется от нуля, когда парковочные места все свободны, до достаточно высокого показателя, когда свободных парковочных мест вообще нет», — сказал Ликсутов.

Он обратил внимание на то, что на парковках с динамическим тарифом действует очень разумная система: если свободных мест много, то плата за парковку не взимается. Ликсутов подчеркнул, что городские власти никогда не ставили целью исключительно получение дохода от парковочных мест для автовладельцев.

«Это всего лишь мера регулирования. Поэтому количество мест с динамическим тарифом будет увеличиваться, так как эксперимент показал, что это эффективная мера», — уточнил заммэра.

Максим Ликсутов подытожил, что перечень улиц, на которых город задействует динамический тариф, будет расширен уже в текущем году.

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