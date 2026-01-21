Лимузин в Малаховке занял сразу три парковочных места и удивил местных жителей

Во дворе в подмосковной Малаховке произошел необычный инцидент, который активно обсуждают в Сети, пишет REGIONS. Местные жители удивились, обнаружив на парковке лимузин, который из-за своей длины занял сразу три парковочных места.

Люди отреагировали на ситуацию с юмором, строя предположения, почему такая машина появилась во дворе. Многие также пошутили, что владельцу будет сложно расчищать от снега столько места зимой.

Как выяснилось, хозяин лимузина использует его для бытовых нужд — он возит своих родных в поликлинику. Горожане не раз видели, как мужчина ждет на остановке дочь с маленьким ребенком.

С юридической точки зрения ситуация неоднозначна. По словам юриста Владимира Семенова, прямого запрета на занятие одним транспортным средством нескольких парковочных мест в правилах дорожного движения (ПДД) нет.

«Если автомобиль даже длиной 8+ метров помещается в границы одной парковочной зоны и не нарушает иных норм (не стоит на газоне, тротуаре, не блокирует проезд), придраться к нему сложно», — отметил юрист.

Однако нарушение может возникнуть в другой плоскости, добавил он. Если лимузин своим расположением создает препятствие для проезда других автомобилей, скорой помощи или снегоуборочной техники, это может трактоваться как нарушение правил благоустройства. За такое правонарушение для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 500 руб. до 5 тыс. руб.

