Линейка автомобилей Lada Granta и Niva Legend подорожала

Отечественный производитель легковых машин АвтоВАЗ повысил цены на всю линейку Lada Granta и Niva Legend. Первая марка подорожала на 35-50 тыс. руб., вторая — на 47-78 тыс. руб., сообщили на сайте компании.

«Среднее изменение цен по модельному ряду составило 1,8%. В 2024 году среднее удорожание автомобилей Lada составило 4,3%. Оба показателя значительно ниже инфляции. Цены на наиболее доступные базовые версии Lada не менялись с ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Так, больше всего подорожали базовые седаны Lada Granta, с 700 до 750 тыс. руб. Остальные модели, вне зависимости от кузова и комплектации, прибавили всего 35 тыс. руб. А седаны и лифтбеки с приставкой Sportline подорожали на 40 тыс. руб. Теперь самая дорогая комплектация будет стоить 1 533 000 руб.

В свою очередь, максимально оснащенная версия Lada Niva Legend обойдется в 1 209 000 руб. Ее базовый вариант подорожал на 78 тыс. руб.

О поднятии цен на линейку автомобилей АвтоВАЗ говорил еще в ноябре прошлого года. Тогда речь шла о двухэтапном увеличении стоимости Lada.