Mash: «АвтоВАЗ» повысит цены на Lada в декабре 2024-го и январе 2025 года

«АвтоВАЗ» собирается в два этапа увеличить стоимость своих автомобилей «Лада». Ожидается, что цены поднимутся минимум на 50 тыс. руб. в декабре 2024 года, а затем еще на такую же сумму в январе 2025 года. Особенно ощутимо подорожает модель «Веста», которая не изменяла свою цену в течение года, передает Mash.

Согласно информации, причиной такого роста стало увеличение ключевой процентной ставки и утильсбор, о котором активно упоминал производитель «Гранты». При этом с августа текущего года ценники на автомобили практически не изменялись.

Менеджеры компании сообщают, что ожидают уведомление о необходимости повышения цен. Первое повышение произойдет в декабре, перед праздниками, а второе — сразу после них. Ценовой диапазон начинается от 50 тыс. руб. для базовых моделей без подушек безопасности, ABS и магнитолы, и постепенно увеличивается.

Ранее сообщалось, что служебный автомобиль губернатора Башкирии за день набрал штрафов на 14 тыс. руб.