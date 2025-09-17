Лингвист Макуортер: Трамп использует язык как инструмент навязывания своего мнения

Джон Макуортер, лингвист и политолог с консервативными взглядами, в своей статье для The New York Times дал характеристику языка общения Дональда Трампа, президента США, используя слово из трех букв. По его мнению, Трамп прибегает к определенным лингвистическим приемам, чтобы навязать свою точку зрения и подавить своих оппонентов.

Публикация называется «Суть языка Трампа в одном слове из трёх букв». Автор анализирует слово «война» (war) и видит в указе Трампа о переименовании Министерства обороны в Министерство войны характерное проявление лексикона президента США.

Макуортер подчеркнул, что в соответствии с определениями, «война» означает начало боевых действий, а «оборона» подразумевает участие в любом сражении, которое вам навязали извне.

«Учитывая, как он последовательно использует язык как инструмент для подавления своих оппонентов, неудивительно, что он отдает предпочтение "войне"», — выразил мнение лингвист.

Автор также отметил, что Трамп часто прибегает к использованию превосходной степени и большого количества восклицательных знаков в своих публикациях в социальных сетях. Он подчеркнул, что инфляция оказывает на людей «небывалое давление». «Наш иммиграционный кризис не имеет аналогов в истории», — процитировал он слова президента.

«Даже самые позитивно звучащие фразы Трампа — это акты определенного рода словесной агрессии. Для Трампа сказать что-то — значит навязать это, одновременно заявить, что это правда и что ее истинность не подлежит сомнению», — добавил Макуортер.

Ранее сообщалось о том, что Трамп призвал Зеленского заключить сделку.