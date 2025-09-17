В Пермском крае слово «овца» было признано судом как содержащее оскорбление, о чем сообщил телеграм-канал «ЧП Пермь». Такое решение было вынесено краевым судом при рассмотрении иска от местной жительницы о возмещении морального ущерба. В качестве ответчика выступала другая гражданка России.