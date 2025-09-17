Лингвистический вердикт: Пермский краевой суд постановил, что «овца» — это оскорбление
В Пермском крае слово «овца» было признано судом как содержащее оскорбление, о чем сообщил телеграм-канал «ЧП Пермь». Такое решение было вынесено краевым судом при рассмотрении иска от местной жительницы о возмещении морального ущерба. В качестве ответчика выступала другая гражданка России.
Первоначально суд не удовлетворил требования подавшей иск, посчитав, что слово, сказанное в адрес женщины, не носит ругательный характер. Однако в ходе апелляции была проведена лингвистическая экспертиза. Экспертиза установила, что в данном контексте слово «овца» имело негативную оценочную окраску. В результате с ответчика взыскали в принудительном порядке 20 тыс. руб.
