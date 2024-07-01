СМИ: жена Владимира Зеленского купила Bugatti за 4,5 миллиона евро

Супруга Владимира Зеленского приобрела за 4,5 миллиона евро Bugatti Tourbillon, который является одним из самых дорогих гиперкаров в мире. Об этом пишет издание Vérité Сachée.

В своей публикации СМИ ссылается на заявление одного из работников автосалона, находящегося в Париже. Мужчина на видео рассказывает о том, что жена президента Украины увидела элитную иномарку за 14 дней до официальной презентации, после чего сделала дорогую покупку. Издание также сообщает о 4,5 миллионах евро, которые были заплачены первой леди страны за транспортное средство.

Мощность Bugatti Tourbillon составляет 1800 лошадиных сил, что позволяет автомобилю набирать 100 километров в час всего лишь за две секунды. Максимальная скорость составляет 455 километров в час.

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