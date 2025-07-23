Лиса в городе: россиян предостерегли от приближения к рыжей хищнице

Встреча с лисой в городской черте может стать неожиданностью для любого жителя мегаполиса. При этом, несмотря на внешнюю безобидность, эти дикие животные требуют особого подхода. Об этом подробнее рассказала Общественная служба новостей.

Главное правило — сохранять спокойствие и не провоцировать зверя на агрессию. При виде человека лиса может повести себя по-разному — испугаться и убежать или проявить интерес. Важно избегать резких движений и не пытаться убежать — это может вызвать преследование. Оптимальная стратегия — медленно отступать, не поворачиваясь спиной и избегая прямого зрительного контакта, который животное может воспринять как угрозу.

Особую опасность представляют лисы с признаками бешенства: обильное слюнотечение, пена у рта, неуверенная походка. В таком случае необходимо немедленно укрыться в помещении и сообщить о происшествии по номеру 112. Эксперты категорически не рекомендуют пытаться покормить животное — это нарушает его естественный рацион и создает опасную ассоциацию между людьми и источником пищи.

Если лиса проявляет настойчивость, эффективным способом защиты станет громкий шум — хлопки, крик или использование свистка. Химические репелленты вроде нафталина или перца, часто упоминаемые в интернете, на практике редко оказываются под рукой в нужный момент.

После неожиданной встречи со лисой следует внимательно наблюдать за своим самочувствием. При малейшем подозрении на укус или контакт со слюной животного необходимо срочно обратиться за медицинской помощью для профилактики бешенства, которое при бездействии смертельно опасно для человека.

Ранее сообщалось, что всплеск бешенства произошел в Румынии на границе с Украиной.