Лишение гражданства и дорогой фастфуд: как изменится жизнь россиян с 1 октября

Лимиты по кредитам

Ивлев рассказал, что ЦБ РФ установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на четвертый квартал 2023 года, который начинается как раз с 1 октября.

«Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Теперь банки будут крайне неохотно одобрять ипотеки с небольшим первоначальным взносом, а кредиты без первого платежа и вовсе уйдут в прошлое. Еще более неохотно будут заключаться сделки с закредитованными заемщиками», — отметил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Закон о гражданстве

Также, дополнил специалист, начинает действовать новый закон о гражданстве России. Согласно этому закону, в число оснований для получения российского гражданства входят рождение на территории страны, прием в гражданство, признание гражданином, выбор статуса гражданина РФ при изменении госграницы и международный договор.

«Также расширен список причин, по которым могут лишить гражданства РФ. Туда включены дезертирство и экстремизм. Кроме того, при получении российского паспорта теперь будет нужна обязательная дактилоскопическая регистрация», — подытожил адвокат.

Фастфуд подорожает

Эксперт добавил, что ФНС разослала письмо, где указано, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, не указаны в перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10%, поэтому при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%.

Старт осеннего призыва

С 1 октября начинается осенний призыв на военную службу, который будет продолжаться по 31 декабря. Призыву подлежат российские мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, соответствующие необходимым требованиям.

«В то же время увеличится ответственность за неявку в военкомат без уважительной причины и уклонение от службы. Согласно поправкам в КоАП, серьезно выросли штрафы для физических лиц и для организаций.Так, если гражданин не явился по повестке без уважительной причины, штраф составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей», — подытожил судебный эксперт.

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