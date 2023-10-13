Лишение свободы и родительских прав: чем завершится трагедия сыроедов из Красноярска

Двухлетняя девочка скончалась в Красноярске из-за сыроедения. Родители не кормили ее мясом, рыбой, молоком и многими другими продуктами. Из-за этого у ребенка развились хронические проблемы со здоровьем.

Известно, что родители девочки отказались от квалифицированной медицинской помощи и практиковали нетрадиционную медицину. Также пара воспитывает еще двоих дочерей четырех и семи лет. Об этом сообщил СК по Красноярскому краю.

Юрист Алла Георгиева рассказала, какое наказание грозит родителям-веганам, и что ждет их детей в случае возбуждения уголовного дела.

«По семейному законодательству защита прав и интересов детей возлагается на родителей. Нельзя причинять какой-либо физический или психический вред своему ребенку, его нравственному развитию», — пояснила Георгиева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнула, что находясь в семье, ребенок должен получать полноценное питание и медицинскую помощь от специалистов, каких бы взглядов ни придерживались родители. Если интересам ребенка наносят ущерб, родителей привлекают к ответственности.

«Если вина будет доказана, будет уголовное дело. Это могут быть статьи по оставлению в опасности, причинению смерти по неосторожности и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Эти преступления предусматривают наказания до года, до двух и до трех лет лишения свободы соответственно», — отметила юрист.

По словам Георгиевой, суд назначит наказание за каждое преступление по отдельности, а после частично или полно сложит все наказания.

«Что будет с другими детьми? Скорее всего, родителей лишат родительских прав, а дети будут оформлены в детский дом, так как основное преступление совершено родителями в отношении их собственного ребенка», — предположила собеседница.

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