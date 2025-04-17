Лишившаяся концерта группа «Звери» отказалась от всех претензий к Минкульту

Российская рок-группа «Звери» отказалась от иска к Министерству культуры Тверской области из-за несостоявшегося концерта в 2024 году, сообщает RuNews24.ru.

Коллектив группы ознакомился с правовой позицией Тверской области, где не согласовали концерт в СК «Юбилейный» 13 ноября в 2024 году. Музыканты хотели оспорить это и доказать, что отказ был незаконным. В документе также было указано, что проведение невозможно якобы из-за «неоднозначной позиции артиста» группы.

Ознакомившись с юридической частью вопроса группа пришла к выводу, что судиться не будет. 15 апреля артисты подали отказ от иска в Арбитражный суд Тверской области. Также «Звери» подтвердили, что не имеют претензий к Минкульту региона.

Ранее сообщалось, что коллекторы нагрянули к Сергею Звереву из-за огромных долгов единственного сына.