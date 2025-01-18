Лишившийся дома Мел Гибсон намекнул на полагающуюся ему резиденцию от Трампа
Мел Гибсон захотел получить резиденцию от Трампа
Фото: [flickr.com]
Американский актер и режиссер Мел Гибсон в шутку заявил, что ему, как спецпосланнику избранного президента Трампа, положена резиденция.
Такое заявление он сделал в интервью изданию Variety.
Гибсон отметил, что услышал призыв будущего президента США.
Он заявил, что его обязанность, как гражданина, давать советы и оказывать всяческую помощь и добавил, что ему положена резиденция посла.
Ранее сообщалось о том, что Мел Гибсон сравнил свой сгоревший в природном пожаре дом в Малибу с погибшим во время Второй мировой войны Дрезденом.