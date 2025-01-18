Лишившийся дома Мел Гибсон намекнул на полагающуюся ему резиденцию от Трампа

Такое заявление он сделал в интервью изданию Variety.

Американский актер и режиссер Мел Гибсон в шутку заявил, что ему, как спецпосланнику избранного президента Трампа, положена резиденция.

Гибсон отметил, что услышал призыв будущего президента США.

Он заявил, что его обязанность, как гражданина, давать советы и оказывать всяческую помощь и добавил, что ему положена резиденция посла.

Ранее сообщалось о том, что Мел Гибсон сравнил свой сгоревший в природном пожаре дом в Малибу с погибшим во время Второй мировой войны Дрезденом.