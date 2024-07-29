Лишившийся паспорта россиянин с начала СВО не может выехать с Украины

Житель Белгорода находится на Украине с ноября 2021 года. Он планировал вернуться, но за два месяца до СВО у него украли паспорт РФ. Как он рассказал «Газете.ру» , из-за этого его не пускают в страну, а документы восстановить невозможно.

Россиянин с супругой и подумать не могли, что после поездки к родным в Харьков застрянут на Украине. После пропажи документов белгородец пытался восстановить все в феврале 2022 года, оплатил пошлину, однако паспорт ему сделать не успели. Началась спецоперация, консульские представительства России на Украине были закрыты.

После безуспешных попыток восстановить документ супруги отправились в Киевскую область. Их попутно останавливала полиция, пара заинтересовала СБУ.

«Люди в масках увезли меня в СБУ, поставили лицом к стене, начали проверять, угрожать, но в итоге отпустили», — сказал собеседник журналистов.

В Киеве не удалось ужиться, пара вернулась в Харьков, так и осталась. В консульствах удаленно мужчине советовали попробовать выехать в Молдавию, но иных путей решения не предложили.

Ранее сообщалось, что очередные улицы, названия которых связаны с Россией, переименуют на Украине